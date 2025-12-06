Slušaj vest

Denver Nagetsi prošli su put od pokojnika do pukovnika u meču protiv Atlanta Hoksa u gostima, vratili su se iz velikog minusa i na kraju slavili sa 134:133.

Ko je bio najzaslužniji za novi trijumf Nagetsa? Pa, naravno, Nikola Jokić!

Ušao je Džoker slabije u meč, što je rezultovalo ogromnom prednošću za Hokse na poluvremenu (71:53), ali je upalio motore kada je bilo potrebno i režirao je nestvaran preokret. Jokić je meč završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija, te je još jednom dokazao da je ove sezone jedan od glavnih kandidata za MVP trofej.

Što se same utakmice tiče, Atlanta je brzo napravila ozbiljnu prednost, te je već na kraju prve deonice imala plus 18 (41:23).

Nisu se tu Hoksi zaustavili, sredinom druge četvrtine stigli su do plus 23 (67:44), a na poluvremenu je bilo pomenutih 71:53.

U trećem periodu se Nagetsi bude, prilaze i na poen zaostatka (87:86), ali domaćin odbija napad i odlazi na plus devet (103:94).

Ipak, poslednji kvartal doneo je najbolju igru Denvera koji pravi veliku seriju, odlazi i na dvocifrenu razliku (106:117), koju do kraja meča zna da sačuva za dramatičnu pobedu rezultatom 133:134.

Pored Jokića u timu Nagetsa istakli su se i Marej sa 23 poena, 12 asistencija i pet skokova, Hardavej je imao 17 poena, Džonson 16, a Braun 13.

Kod Hoksa je dominirao Aleksander-Voker sa 30 poena, Porzingis je imao 25, a sve je ipak zasenio Džejlen Džonson nestvarnim tripl-dablom - 21 poen, 18 skokova, 16 asistencija.

Posle ovog meča, Denver je treći na Zapadu sa skorom 16-6, dok su Hoksi deveti na Istoku sa 13 pobeda i 11 poraza.

