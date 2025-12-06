Slušaj vest

Denver Nagetsi napravili su čudesan preokret i savladali su Atlanta Hokse u gostima rezultatom 134:133, iako su u jednom trenutku imali i 23 poena minusa.

Najbolji akter utakmice bio je Nikola Jokić koji je meč završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija, a po završetku susreta stao je pred kamere i otvorio dušu.

Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets

- Naša odbrana je bila vrlo loša, napad je bio dobar i pogađali smo dobro. Odbrana u drugom poluvremenu je bila malo više "fizičika", dali su nam 133 poena, ali smo mi napadali reket, dobro smo šutirali, i imali samopouzdanja na šutu i zato smo pobedili - počeo je priču Jokić, pa dodao da je Denver tim koji nikada ne odustaje:

- Mi znamo da nismo igrali dobro u prvom poluvremenu, samo nismo želeli da odustanemo. Od kada sam ja ovde nismo nikada odustali, ovaj tim nikada ne odustaje! I još jednom smo pokazali karakter.

Govorio je i o svojoj partiji, te je poredio prvo poluvreme u kom je bio ispod nivoa, sa drugim u kom je dominirao.

- Samo sam bio agresivan i verovao sam u šut. U prvom poluvremenu nisam verovao da ću pogoditi, samo sam bio tu. U drugom poluvremenu sam bio agresivan! Ako promašujem, promašujem, sve je to sa razlogom.

Za kraj, dotakao se i saigrača Džamala Mareja.

- On je bio vrlo dobar, veliki blok, zaustavio je Porzingisa - zaključio je Nikola Jokić.

