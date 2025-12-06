Slušaj vest

Denver Nagetsi savladali su Atlanta Hokse u gostima rezultatom 134:133, a najzaslužniji za trijumf bio je srpski as Nikola Jokić koji je imao učinak od 40 poena, devet skokova i osam asistencija.

Pogledajte neke od fotografija Nikole Jokića sa ove utakmice:

Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ne propustiteKošarkaAMERIKA BRUJI ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Srbina ISKASAPILI, svi su ostali u šoku i neverici kada su ovo videli: "Zaista ludo..."
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets
Košarka"NISAM VEROVAO..." Nikola Jokić stao pred kamere posle čudesnog preokreta Denvera, pa otvorio dušu: "Od kada sam ja ovde..."
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets
KošarkaNESTVARAN PREOKRET NAGETSA NA KRILIMA BRUTALNOG JOKIĆA! Denver upisao pobedu o kojoj će se pričati, Srbin na vreme upalio u MVP mod!
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets
KošarkaJOKIĆ POSLAO PORUKU NOVOM SELEKTORU DUŠANU ALIMPIJEVIĆU! Nikola progovorio o reprezentaciji: Naravno da sam gledao Srbiju!
Nikola Jokić

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir