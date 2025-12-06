Nikola Jokić odigrao je još jedan maestralan meč i bio je najzaslužniji za trijumf Nagetsa protiv Hoksa, a ovo su neke njegove fotografije sa ove utakmice
Upalio u MVP mod, pa doneo pobedu Denveru: Pogledajte fotke Nikole Jokića sa meča protiv Atlante
Denver Nagetsi savladali su Atlanta Hokse u gostima rezultatom 134:133, a najzaslužniji za trijumf bio je srpski as Nikola Jokić koji je imao učinak od 40 poena, devet skokova i osam asistencija.
Pogledajte neke od fotografija Nikole Jokića sa ove utakmice:
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
