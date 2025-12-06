Njujork Niksi upisali su ubedljivu pobedu protiv Jute
NBA
DEMONSTRACIJA SILE NIKSA! Njujork demolirao Jutu! Branson i ekipa ubacili 146 poena Džezerima! (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između petka i subote odigrano je čak 12 mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji bio duel u kom je Denver na krilima Nikole Jokića savladao Atlantu u gostima (133:134).
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Daleko manje uzbuđenja bilo je u Njujorku gde su Niksi demolirali Jutu rezultatom 146:112, a najzaslužniji za trijumf bio je Džejlen Branson sa 33 poena. Pogledajte detalje sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši