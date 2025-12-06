Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je čak 12 mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji bio duel u kom je Denver na krilima Nikole Jokića savladao Atlantu u gostima (133:134).

Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Daleko manje uzbuđenja bilo je u Njujorku gde su Niksi demolirali Jutu rezultatom 146:112, a najzaslužniji za trijumf bio je Džejlen Branson sa 33 poena. Pogledajte detalje sa ovog meča:

profimedia-0994359649.jpg
profimedia-0991878428.jpg
Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir