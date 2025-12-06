Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je čak 12 mečeva u NBA ligi, a nama je najzanimljiviji bio duel u kom je Denver na krilima Nikole Jokića savladao Atlantu u gostima (133:134).

Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jokić je dominirao, ali drugi Srbi u NBA ligi nisu imali toliko razloga za radost. Darko Rajaković i Toronto Reptorsi su poraženi od Šarlota, Nikola Jović nije bio na terenu, a njegov Majami je izgubio od Orlanda, a Bogdan Bogdanović propustio je zbog povrede još jedan meč za Kliperse koji su izgubili od Memfisa u gostima rezultatom 107:98.

Bogdan Bogdanović u dresu Srbije
Ivica Zubac
Bogdan Bogdanović
Bogdan Bogdanović

