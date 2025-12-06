Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa meča Denvera i Atlante
MVP
SPORO KRENUO, A ONDA - ČISTA MAGIJA! Ovako je Nikola Jokić uništio Atlantu: Pogađao odakle je hteo, delio asistencije od kojih se vrti u glavi... (VIDEO)
Slušaj vest
Denver Nagetsi prošli su put od pokojnika do pukovnika u meču protiv Atlanta Hoksa u gostima, vratili su se iz velikog minusa i na kraju slavili sa 134:133, a najbolji pojedinac ovog duela bio je Nikola Jokić.
Srpski as krenuo je u nešto sporijem ritmu, što je Atlanti donelo i 23 poena prednosti tokom druge četvrtine (67:44), ali je onda upalio u MVP mod i doneo trijumf Nagetsima.
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Jokić je meč završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija, te je još jednom istakao kandidaturu za trofej namenjen najboljem igraču NBA lige.
Pogađao je Džoker odakle je hteo, delio nestvarne asistencije od kojih se protivniku vrtelo u glavi, a njegove najbolje poteze sa ovog meča možete pogledati u sledećem snimku:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši