Denver Nagetsi prošli su put od pokojnika do pukovnika u meču protiv Atlanta Hoksa u gostima, vratili su se iz velikog minusa i na kraju slavili sa 134:133, a najbolji pojedinac ovog duela bio je Nikola Jokić.

Srpski as krenuo je u nešto sporijem ritmu, što je Atlanti donelo i 23 poena prednosti tokom druge četvrtine (67:44), ali je onda upalio u MVP mod i doneo trijumf Nagetsima.

Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jokić je meč završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija, te je još jednom istakao kandidaturu za trofej namenjen najboljem igraču NBA lige.

Pogađao je Džoker odakle je hteo, delio nestvarne asistencije od kojih se protivniku vrtelo u glavi, a njegove najbolje poteze sa ovog meča možete pogledati u sledećem snimku:

