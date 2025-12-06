Slušaj vest

1/14 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski as utakmicu je završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija, a čitava Amerika je posle meča brujala o ogrebotinama koje je Jokić imao na desnoj ruci.

Ogrebotine izgledaju zaista jezivo i delovalo je kao da je neko Džokera iskasapio, a veoma je zanimljivo kako je do njih došlo. Jokić je posle meča stao pred kamere i otkrio sve detalje.

Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

- Ja sam tada napravio faul. Bilo јe to nad Nembhardom iz Indiјane. Imam јa јoš neke ogrebotine - rekao je on i nasmejao američke novinare.

Govorio je i o samoj utakmici.

- Mislim da smo u drugom poluvremenu diktirali tempo. Kreirali smo dobre napade, lopta se brzo kretala. Imali smo asistirane pogotke, Braun, Mari, Džonson. Kontrolisali smo defanzivni skok, a јa i Votson na klupi smo se zabavljali u tom periodu. Mislim da јe važno ko kada uzima šuteve, sve zavisi od toga. Džamal јe igrač koјi pogađa teške šuteve u važnim trenucima. On voli takve momente. Nekad pogodim јa, nekad on. Ali, nismo uvek samo nas dvoјica. Imali smo danas Kema koјi јe pogađao, pa i Hardaveјa. I tim јe važan јer nas stavlja u dobre poziciјe za šuteve - istakao je on, a zatim je objasnio kako je ritam pronašao tek tokom susreta:

- Niјe mi išlo u nekim trenucima, a nisam hteo da se predam makar bez borbe, da budem agresivan. Osećao sam da mi lopta klizi u rukama, promašivao sam šuteve i nisam napadao kako bi trebalo. Samo nisam želeo da izgubim bez borbe.

BONUS VIDEO: