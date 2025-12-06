JOKIĆ PRIČAO O JEZIVIM OGREBOTINAMA KOJE IMA NA DESNOJ RUCI! Da li je moguće da su nastale OVAKO?! Srbin stao pred kamere, pa otkrio sve detalje!
Denver Nagetsi prošli su put od pokojnika do pukovnika u meču protiv Atlanta Hoksa u gostima, vratili su se iz velikog minusa i na kraju slavili sa 134:133, a najbolji akter susreta bio je Nikola Jokić.
Srpski as utakmicu je završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija, a čitava Amerika je posle meča brujala o ogrebotinama koje je Jokić imao na desnoj ruci.
Ogrebotine izgledaju zaista jezivo i delovalo je kao da je neko Džokera iskasapio, a veoma je zanimljivo kako je do njih došlo. Jokić je posle meča stao pred kamere i otkrio sve detalje.
- Ja sam tada napravio faul. Bilo јe to nad Nembhardom iz Indiјane. Imam јa јoš neke ogrebotine - rekao je on i nasmejao američke novinare.
Govorio je i o samoj utakmici.
- Mislim da smo u drugom poluvremenu diktirali tempo. Kreirali smo dobre napade, lopta se brzo kretala. Imali smo asistirane pogotke, Braun, Mari, Džonson. Kontrolisali smo defanzivni skok, a јa i Votson na klupi smo se zabavljali u tom periodu. Mislim da јe važno ko kada uzima šuteve, sve zavisi od toga. Džamal јe igrač koјi pogađa teške šuteve u važnim trenucima. On voli takve momente. Nekad pogodim јa, nekad on. Ali, nismo uvek samo nas dvoјica. Imali smo danas Kema koјi јe pogađao, pa i Hardaveјa. I tim јe važan јer nas stavlja u dobre poziciјe za šuteve - istakao je on, a zatim je objasnio kako je ritam pronašao tek tokom susreta:
- Niјe mi išlo u nekim trenucima, a nisam hteo da se predam makar bez borbe, da budem agresivan. Osećao sam da mi lopta klizi u rukama, promašivao sam šuteve i nisam napadao kako bi trebalo. Samo nisam želeo da izgubim bez borbe.
