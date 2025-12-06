Slušaj vest

Luka Dončić nije igrao na dva meča LA Lejkersa jer je otputovao u Sloveniju povodom rođenja svog drugog deteta.

Njegova supruga Anamarija se danas porodila, na svet je donela ćerkicu, kojoj su ponosni roditelji dali ime Olivia.

1/9 Vidi galeriju Luka Dončić 2025/26 Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Zuma Press / Profimedia, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Porodica sada uživa u radosnim trenucima, a proslavljeni košarkaš ne krije oduševljenje zbog toga što je ponovo postao tata.

On je tu sreću podelio i sa svojim pratiocima na Instagramu, objavivši prvu fotografiju bebe, uz jednostavan opis njenog imena i jedno roze srce.

Inače, prema informacijama koje je objavio „ESPN“, trener Redik je istakao da postoji šansa da se Dončić vrati na teren već u sledećem duelu protiv Filadelfije, ali da će konačna odluka biti saopštena večeras.