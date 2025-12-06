Radosne vesti...
Košarka
LUKA DONČIĆ ODUŠEVIO CELU PLANETU! Slovenac opet postao tata, pa objavio sliku novorođene ćerke! Ova fotka će vas rastopiti, evo kako se zove beba! FOTO
Slušaj vest
Luka Dončić nije igrao na dva meča LA Lejkersa jer je otputovao u Sloveniju povodom rođenja svog drugog deteta.
Njegova supruga Anamarija se danas porodila, na svet je donela ćerkicu, kojoj su ponosni roditelji dali ime Olivia.
Luka Dončić 2025/26 Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Zuma Press / Profimedia, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Porodica sada uživa u radosnim trenucima, a proslavljeni košarkaš ne krije oduševljenje zbog toga što je ponovo postao tata.
On je tu sreću podelio i sa svojim pratiocima na Instagramu, objavivši prvu fotografiju bebe, uz jednostavan opis njenog imena i jedno roze srce.
Inače, prema informacijama koje je objavio „ESPN“, trener Redik je istakao da postoji šansa da se Dončić vrati na teren već u sledećem duelu protiv Filadelfije, ali da će konačna odluka biti saopštena večeras.
Reaguj
Komentariši