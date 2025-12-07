Slušaj vest

Beogradski crno-beli su treći na tabeli Grupe A sa pet pobeda i jednim porazom, dok je Kluž, nakon četiri uzastopna trijumfa u ABA ligi, drugi sa skorom 5/2.

Večerašnju utakmicu možete da gledate na kanalu TV Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Partizan je u svom prošlom meču, prvom nakon ostavke Željka Obradovića, pobedio Bajern Minhen (92:85), i prekinuo niz od tri uzastopna poraza u Evroligi.

1/20 Vidi galeriju KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je da očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Kluža biti veoma zahtevna i dodao da je za pobedu u tom duelu ključno da njegovi igrači igraju sa dobrim pristupom i motivacijom.

"Očekuje nas veoma teška utakmica, jer je Kluž izuzetno ambiciozan tim koji je mnogo ulagao kako bi se plasirao u jaču ligu. U poslednje vreme su podigli nivo igre, zbog čega nas u njihovoj dvorani očekuje veoma zahtevan meč. Moramo da imamo veoma dobar pristup i jaku motivaciju kako bismo započeli novi niz pobeda", naveo je Ocokoljić.