CRNO-BELI NA NEZGODNOM GOSTOVANJU! Parni valjak igra protiv Kluža, evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
Beogradski crno-beli su treći na tabeli Grupe A sa pet pobeda i jednim porazom, dok je Kluž, nakon četiri uzastopna trijumfa u ABA ligi, drugi sa skorom 5/2.
Večerašnju utakmicu možete da gledate na kanalu TV Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Partizan je u svom prošlom meču, prvom nakon ostavke Željka Obradovića, pobedio Bajern Minhen (92:85), i prekinuo niz od tri uzastopna poraza u Evroligi.
Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je da očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Kluža biti veoma zahtevna i dodao da je za pobedu u tom duelu ključno da njegovi igrači igraju sa dobrim pristupom i motivacijom.
"Očekuje nas veoma teška utakmica, jer je Kluž izuzetno ambiciozan tim koji je mnogo ulagao kako bi se plasirao u jaču ligu. U poslednje vreme su podigli nivo igre, zbog čega nas u njihovoj dvorani očekuje veoma zahtevan meč. Moramo da imamo veoma dobar pristup i jaku motivaciju kako bismo započeli novi niz pobeda", naveo je Ocokoljić.