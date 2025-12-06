Slušaj vest

Napustio je letos Serž Ibaka redove madridskog Reala i još nije pronašao novi angažman. Iako je u poznim igračkim godinama, utisak je da bi i na najvišem evropskom nivou i te kako imao šta da ponudi.

Ipak, prava ponuda očigledno još nije stigla, a dugogodišnji NBA igrač koristi priliku da održava formu – u trećoj francuskoj ligi.

Serž Ibaka Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, EPA-EFE/Anna Szilagyi, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Naime, bivši NBA šampion je prethodne sedmice trenirao sa ekipom Levaloa, jednim od lidera “Nationale Masculine 1” lige, sa jasnim ciljem da ostane aktivan, poradi na spremni i koliko-toliko bude u “pet na pet” ritmu, dok čeka na novu šansu.

Zašto je baš odabrao Levaloa? Naime, njegov otac Dezire živi u blizini, a i sam Serž je često boravio u Francuskoj, gde je još u omladinskim kategorijama bio i registrovan kao igrač, pre nego što je otišao u L’Ospitalet sa 17 godina.

Ibaka se posle više od decenije u NBA vratio u Evropu 2023. i potpisao za minhenski Bajern, a posle dobre sezone vratio se u Real Madrid. Osvojio je titule i u Nemačkoj i u Španiji, ali od minulog leta je bez angažmana.

Ne propustiteFudbalHAOS I BURA U PARTIZANU! Igrači podigli glas nakon odluke rukovodstva crno-belih, evo šta se desilo u Humskoj!
Predrag Mijatović i Rasim Ljajić
FudbalBUENDIJA ZA DELIRIJUM NA "VILA PARKU" Aston Vila u nadoknadi do pobede nad Arsenalom
Aston Vila
Košarka"UTAKMICA PROTIV BAJERNA JE POKAZALA DA MOŽEMO" Ocokoljić motivisan, ali poziva na oprez pred Kluž: "Očekuje nas veoma teška utakmica..."
Mirko Ocokoljić
FudbalKAKVA VEST! SUAREZ SE VRAĆA TAMO GDE JE SVE POČELO... Još uvek nije kraj, slavni fudbaler ima jednu veliku želju!

BONUS VIDEO:

Serž Ibaka izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić