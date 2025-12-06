Slušaj vest

U srpskom duelu devetog kola grupe B u ABA ligi, košarkaši Spartaka slavili su protiv Mege rezultatom 85:73.

Spartak je tako stigao do svoje pete pobede, čime je prekinuo seriju od tri poraza u nizu. Sada su na učinku od 5/3.

Kod Spartaka Stefan Momirov je bio najefikasniji sa 21 poenom uz sedam pogođenih trojki, dvocifreni su bili i Olivije Henlan i Nikola Rebić sa po 13 poena.

Megu je predvodio Bogoljub Marković 21 poenom, dok je Asim Đulović imao 17 poena i sedam skokova.

