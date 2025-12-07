Slušaj vest

Na najbolji mogući način Tristan Vukčević iskoristio je priliku koju je dobio na utakmici protiv Atlante Hoks.

Reprezentativac Srbije igra sjajno u poslednje vreme. Nakon povrede Aleksa Sara konačno je dobio ozbiljniju ulogu u timu i maksimalno opravdao poverenje. Nažalost, ni njegovo novo sjajno izdanje nije bilo dovoljno da Vizardsi izbegnu novi poraz.

Hoksi su prethodne noći savladali tim iz prestonici rezultatom 131:116.

Vukčević je odigrao najbolji meč u dosadašnjem delu sezone.

Utakmicu je završio sa 18 poena (7/14 šut iz igre), pet skokova i četiri asistencije.

Efikasniji od Srbina bio je samo Si Džej Mekalum, koji je zabeležio 28 poena.

Hokse je do pobede vodio sjajni Džejlen Džonson, koji je utakmicu završio sa tripl-dabl učinko. Imao je 30 poena 12 skokova i 12 asistencija. Okongvu je dodao 21 poen, a Aleksander Voker 17.

