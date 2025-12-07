PARTIJA SEZONE TRISTANA VUKČEVIĆA! Srbin blistao u novom porazu Vizardsa!
Na najbolji mogući način Tristan Vukčević iskoristio je priliku koju je dobio na utakmici protiv Atlante Hoks.
Reprezentativac Srbije igra sjajno u poslednje vreme. Nakon povrede Aleksa Sara konačno je dobio ozbiljniju ulogu u timu i maksimalno opravdao poverenje. Nažalost, ni njegovo novo sjajno izdanje nije bilo dovoljno da Vizardsi izbegnu novi poraz.
Hoksi su prethodne noći savladali tim iz prestonici rezultatom 131:116.
Vukčević je odigrao najbolji meč u dosadašnjem delu sezone.
Utakmicu je završio sa 18 poena (7/14 šut iz igre), pet skokova i četiri asistencije.
Efikasniji od Srbina bio je samo Si Džej Mekalum, koji je zabeležio 28 poena.
Hokse je do pobede vodio sjajni Džejlen Džonson, koji je utakmicu završio sa tripl-dabl učinko. Imao je 30 poena 12 skokova i 12 asistencija. Okongvu je dodao 21 poen, a Aleksander Voker 17.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport