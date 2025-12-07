Slušaj vest

Jedan od najboljih košarkaša današnjice, superstar Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić, postao je otac po drugi put.

Luka i njegova verenica Anamarija Goltes dobili su drugu ćerku kojoj su dali ime Olivija, a ponosni tata vest o proširenju porodice objavio je na svom Instagram profilu.

Ko je Anamarija Goltes?

Godinama unazad Luka je jedan od najboljih košarkaša na planeti, a za to dobrim delom može da zahvali prelepoj Slovenki.

Mnogi vrhunski sportisti neretko ističu da je za uspešnu, dugotrajnu karijeru neophodan stabilan i sređen privatni život, a Luka je to dobio pored zanosne Anamarije sa kojom je u idiličnoj čitavu deceniju.

O Dončiću, jednoj od najvećih NBA zvezda se sve zna, a evo ko je Anamarija...

Atraktivna plavuša u mladosti se bavila kikboksom i plesom, a radila je i kao fitnes instruktorka i bavila se modelingom. Završila je ekonomiju u Ljubljani i nedugo posle toga postala je model i bila je na naslovnim stranama nekih od najpoznatijih svetskih časopisa. Zanimljivo, kada je imala 15 godina izabrana je za najlepšu tinejdžerku Slovenije.

Verovali ili ne, ljubav svog života Luka je prvi put sreo kada je imao samo 12 godina. Njihove porodice upoznale su se i družile u Hrvatskoj na letovanju, a vezu su započeli nekoliko godina kasnije.

"Luka me je osvojio mladalačkom i razigranom energijom. Za mene je u to vreme to bilo nešto novo, sveže... Kad smo se upoznali imala sam 12 ili 13 godina, bio je manji od mene, pa mogu reći da mi visina i mišićavo telo nisu toliko bitni. Luka je jednostavno zanimljiva osoba i još uvek ima sve to što me je još tada privuklo kod njega", izjavila je svojevremeno Anamarija.

Zbog veze sa jednim od najboljih košarkaša sveta stekla je veliku popularnost na društvenim mrežama, pa sada na svom Instagram nalogu ima gotovo 265 hiljada pratilaca.

Govorio je i Luka Dončić o svojoj izabranici.

"Kad dođem kući, nema priče o košarci. Ne voli košarku, ali ide na svaku utakmicu. Mislim, sada joj se sviđa, ali nije joj se sviđalo pre, što je dobro za mene. To mi se stvarno sviđa!"

Luka je svoju izabranicu zaprosio 7. jula 2023. godine, što simbolično odgovara njegovom omiljenom broju - 77. To je bila romantična prosidba u Sloveniji, a društvene mreže su prosto izgorele zbog njihovih objava. Anamarija je čak navela da je Luka za nju najbolji prijatelj, dečko i prava ljubav u jednoj osobi, a krajem iste godine na svet je došla i njihova ćerka Gabrijela.

Dončićeva supruga redovno posećuje utakmice, a često na njih dolazi u opremi svog supruga. Takođe, veliki je ljubitelj životinja, te ona i Luka imaju nekoliko pasa, a bave se i humanitarnim radom.

Kada Luka nije mogao da poseti bolnice u Sloveniji zbog obaveza, Anamarija je otišla umesto njega sa balonima i poklonima za decu.

"Nadam se da će im ovo izmamiti osmeh", rekao je Dončić tada.

Bez obzira na svu slavu i uspeh, Luka Dončić i Anamarija Goltes ostaju primer skladnog odnosa koji neguje ljubav, prijateljstvo i podršku u svakom koraku.

