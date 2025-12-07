Slušaj vest

Atlanta Hoksi su prethodne noći savladali Vašington Vizardse rezultatom 131:116, a za tim iz prestonice SAD odličan meč odigrao je Tristan Vukčević.

Tristan Vukčević Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Utakmicu je završio sa 18 poena (7/14 šut iz igre), pet skokova i četiri asistencije.

Efikasniji od Srbina bio je samo Si Džej Mekalum, koji je zabeležio 28 poena. Pogledajte najbolje poteze Tristana Vukčevića sa meča protiv Atlante.

