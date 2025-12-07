Drugi vezani poraz upisali su Baksi bez Janisa Adetoukumba
NBA
MILVOKI NE MOŽE BEZ JANISA: Novi poraz Baksa, ovog puta u Detroitu (VIDEO)
U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno šest mečeva NBA lige, a na terenu su bili i srpski košarkaši - Tristan Vukčević odigrao je sjajnu partiju u porazu Vašingtona od Atlante, igrao je i Nikola Jović, a na teren se konačno vratio Bogdan Bogdanović.
Bogdan Bogdanović protiv Minesote Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Pored njihovih duela, odigran je i meč u kom su Detroit Pistonsi lagano pobedili Milvoki Bakse (124:112) koji se ne snalaze bez najboljeg igrača tima, Janisa Adetokumba, koji je povređen. Pogledajte detalje sa ovog meča:
