U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno šest mečeva NBA lige, a na terenu su bili i srpski košarkaši - Tristan Vukčević odigrao je sjajnu partiju u porazu Vašingtona od Atlante, igrao je i Nikola Jović, a na teren se konačno vratio Bogdan Bogdanović.

Bogdan Bogdanović protiv Minesote Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pored njihovih duela, odigran je i meč u kom su Detroit Pistonsi lagano pobedili Milvoki Bakse (124:112) koji se ne snalaze bez najboljeg igrača tima, Janisa Adetokumba, koji je povređen. Pogledajte detalje sa ovog meča:

