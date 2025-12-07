Entoni Dejvis odigrao je fenomenalnu utakmicu, a Dalas Maveriksi pobedili su Hjuston Roketse
Košarka
ENTONI DEJVIS SRUŠIO HJUSTON! Dalas stigao do pobede, uz sjajan meč iskusnog centra! (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno šest mečeva NBA lige, a na terenu su bili i srpski košarkaši - Tristan Vukčević odigrao je sjajnu partiju u porazu Vašingtona od Atlante, igrao je i Nikola Jović, a na teren se konačno vratio Bogdan Bogdanović.
Bogdan Bogdanović protiv Minesote Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Takođe, Dalas Maveriksi savladali su Hjuston Roketse sa 122:109, uz fenomenalnu partiju Entonija Dejvisa koji je meč završio sa 29 poena, osam skokova i dve asistencije.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši