Nakon povratka sa pauze zbog povrede Nikola Jović je izgubio mesto u timu, nekoliko mečeva zaredom nije dobijao adekvatnu priliku i bilo je jasno da će morati ozbiljno da se pomuči kako bi povratio poverenje trenera.

Spolstra mu je sinoć konačno dao pravu šansu i nije se pokajao. Pokazao je Jović odmah zašto Majami mora da veruje u njega.

U porazu od Sakramenta (127:111) Nikola je za pola sata igre zabeležio 12 poena uz dva skoka i čak šest asistencija. Ruku na srce, šut ga nije preterano služio na ovom meču (4/10 iz igre, 2/7 za tri poena), ali je ipak ostavio odličan utisak. Bilo je ovo njegovo najbolje izdanje nakon dvonedeljne pauze zbog povrede kuka, koja ga je u potpunosti izbacila iz ritma.

Podsetimo, Majami je kuburio sa povredama na startu sezone, pa je Nikola imao veliku ulogu u timu, igrao je u proseku 21.4 minuta po meču, a često je bio i u ulozi startera. Nažalost doživeo je povredu koja ga je u potpunosti izbacila iz ritma. U međuvremenu, na parket su se Kelel Ver, Hiro i Bem Adebajo i Nikola je izgubio svoju ulogu. Sinoć je ipak pokazao da je na dobrom putu da povrati formu koja ga je ranije krasila.

Na meču protiv Sakramenta Jović i ekipa nisu imali rešenje za sjajnog Zeka Lavina koji je na ovoj utakmici zabeležio čak 42 poena.

U timu Majamija najefikasniji bio je Haime Hakez sa 20 poena, Fontekija je ubacio 20, a Norman Pauel 18 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

