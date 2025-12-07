Odlična rola reprezentativca Srbije u porazu Majamija.
VRATIO SE NIKOLA JOVIĆ! Pogledajte najbolje poteze Srbina na meču protiv Kingsa! (VIDEO)
Košarkaši Majamija poraženi su prethodne noći od Sakramento Kingsa rezultatom 127:111.
Reprezentativac Srbije Nikola Jović dobio je konačno veću minutažu i odmah pokazao zašto trener Spolstra mora da veruje u njega.
Za pola sata igre zabeležio je 12 poena, dva skoka i šest asistencija.
Pogledajte najbolje poteze Jovića sa utakmice protiv Kingsa:
