Košarkaši Majamija poraženi su prethodne noći od Sakramento Kingsa rezultatom 127:111.

Reprezentativac Srbije Nikola Jović dobio je konačno veću minutažu i odmah pokazao zašto trener Spolstra mora da veruje u njega.

Za pola sata igre zabeležio je 12 poena, dva skoka i šest asistencija.

Pogledajte najbolje poteze Jovića sa utakmice protiv Kingsa:

