Slušaj vest

Na današnji dan, 7. decembra 1956. godine, rođen je jedan od najvećih košarkaša u istoriji NBA, legenda Boston Seltiksa - Leri Bird.

U karijeri je osvojio sve što se moglo osvojiti. Tri puta je bio šampion sa Seltiksima i tri godine uzastopno MVP lige. Dva puta bio je MVP NBA finala, a proglašen je i za rukija godine. Čak 12 puta igrao je na Ol-staru, 10 puta je bio u timu godine, a bio je i član originalnog i jedinog pravog "drim-tima" koji je 1992. godine u Barseloni osvojio zlatnu olimpijsku medalju.

Drim tim - Barselona 1992. Foto: ROBBINS / AFP / Profimedia

Leri je bio privi igrač u istoriji NBA koji je u jednoj sezoni šutirao više od 50% iz igre, više od 40% za tri poena i više od 90 odsto slobodna bacanja. Pored toga, bio je odličan skakač i najbolji dodavač među visokim igračima. Karijeru je završio sa 24 poena, 10 skokova i šest asistencija u proseku, a bio je pravi timski igrač, koji baš kao i Nikola Jokić nije previše mario za svoju statistiku.

U njegovo vreme nije bilo interneta, društvenih mreža, pametnih telefona ni ostalih čudesa koja danas imamo, pa se o podvizima i genijalnim potezima koje je pravio uglavnom čitalo - ali i pored toga uspeo je da opčini ceo svet. Pravi srećnici su oni koji su uspeli da uhvate neki TV prenos ili uživo gledaju magiju čudesnog Larija.

1/5 Vidi galeriju Jedan od najboljih košarkaša svih vremena, legendarni Leri Bird Foto: Duomo/PCN / imago sportfotodienst / Profimedia, JOHN MOTTERN / AFP / Profimedia, PCN Black, PCN Photography / Alamy / Profimedia

Košarku je imao u malom prstu. Razumeo je igru i sa neverovatnom lakoćom predviđao poteze protivnika. Kao pravi velemajstor u šahu, video je jedan ili dva poteza unapred. Nije imao imao fizikalije kao njegove tamnopute kolege, ali je sve to uspevao da nadoknadi jer je posedovao neverovatnu košarkašku inteligenciju. Bio je i vrhunski "trash-talker", umeo je da uđe u glavu svojim protivnicima i potpuno ih izbaci iz takta.

Na vrhuncu karijere bio je prosto nezaustavljiv. Bio je najbolji kada je pritisak bio najveći, pa ga i dan danas mnogi smatraju najboljim "clutch" igračem u NBA istoriji.

"Ako mi od poslednjeg šuta zavisi utakmica, hteo bih da taj šut izvede Majkl Džordan. Ali ako mi od tog šuta zavisi život, hteo bih da šutira Leri Bird" rekao je svojevremeno legendarni Pet Rajli.

Nažalost, od sezone 1990/91. imao je ozbiljnih problema sa leđima. Propuštao je mnogo utakmica, išao je i na operaciju, ali ni ona nije dala željene rezultate. Nakon Olimpijskih igara u Barseloni 1992. godine odlučio je da završi profesionalnu karijeru.

Protivnici navijali za njega

Jedna od Birdovih partija koje se i dan danas pamte i prepričavaju je odigrala se 1985. godine protiv Atlante Hoks.

Ubacio je 60 poena priredivši navijačima impresivnu šutersku predstavu. Bio je toliko sjajan na tom meču da su u jednom momentu i igrači protivničkog tima počeli da navijaju za njega. Skakali su sa klupe Atlante i aplaudirali mu posle koševa, pa su zbog toga kasnije bili kažnjeni od strane kluba.

Levoruka utakmica

Leri je uvek tražio nove izazove, tako je u februaru 1986. godine utakmicu protiv Portlanda rešio da igra levom rukom.

Selitiksi su bili apsolutni favoriti pred taj meč i pobeda se nije dovodila u pitanje. Dva dana nakon toga čekao ih je veliki derbi sa Lejkersima, pa je Leri rešio da sačuva svoju ubitačnu desnicu za tim iz LA. Verovali ili ne, rešio je da veći deo meča koristi sključivo levu ruku.

To ga nije sprečilo da izdominira na terenu. Ubacio je 47 poena, 14 skokova i 11 asistencija, a Seltiksi su slavili posle produžetka. Gotovo polovinu poena dao je levom rukom. Pogađao je iz teških pozicija, ubacivao horoge, floutere, šuteve sa jedne noge. Ipak, u finišu je rešio da se uozbilji pa je šutevima sa desnom rukom dokrajčio protivnika u produžetku. Bila je to jedna od najneverovatnijih utakmica u njegovoj karijeri.

Kada su ga novinari nakon meča pitali zašto je odlučio da veći deo meča igra levom rukom, Bird je odgovorio:

"Morate ponekad da igrate levom rukom, ili da uradite neke neobične stvari, kako bi vam neki mečevi i dalje bili zanimljivi".

Dva dana kasnije predvodio je Seltikse i do trijumfa u derbiju protiv Lejkersa.

Kurir sport