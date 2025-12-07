Slušaj vest

Posle neizvesne završnice Galata je doživela poraz od Bursaspora, a prava drama usledila je nakon meča.

Huligani su kamenovali autobus u kom su bili igrači i članovi stručnog štaba ekipe Galatasaraja.

Srećom, povređenih nije bilo, ali je načinjena velika materijalna šteta na autobusu. Igrači su morali da sačekaju novi autobus, kako bi se bezbedno vratili u Istanbul.

Galatasaraj je na društvenim mrežama objavio fotografije autobusa nakon sramnog napada.

Kurir sport

