20:11

Druga četvrtina - 38:45

Partizan je prvi put poveo u 13.minutu pogotkom 26:27.

Zaigrali su crno-beli bolje u napadu i brzo oktrenuli rezultat.

Vašington, Parker, Milton i Bonga su se najviše istakli kod Partizana.

Parker je jedini dvocifren sa 10 poena.

Crno-beli na odmor odlaze sa sedam poena prednosti 38:45

19:43

Prva četvrtina - 24:21

Katastrofalan start crno-belih.

Domaćin je nošen podrškom sa tribinama sa mnogo više energije ušao u meč.  Već posle četiri minuta na semaforu je 12:2m, pa je Ocokoljić morao da reaguje tajm-autom.

Partizan je zaigrao bolje nakon tajm-auta i vezao pet poena. 

Kluž se potom ponovo odlepio, ali je Partizan odličnim finišem  i serijom 7:0 i došao do prihvatljivog minusa na kraju prve četvrtine.

19:32

Sjajna atmosfera u dvorani

Početak utakmice kasni jer su domaćini bacili papiriće na parket. Potpuni spektakl. U hali je prisutno deset hiljada gledalaca.

16:22

Ocokoljić pred Kluž

Mirko Ocokoljić

16:11

Partizan trenutno drugi

Crno-beli nakon šest odigranih mečeva imaju skor 5-1 i nalaze se na drugom mestu na tabeli. Prvi je Dubai sa svih sedam pobeda, dok je Kluž treći sa učinkom 5-2.