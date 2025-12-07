KLUŽ - PARTIZAN: Crno-beli vode na poluvremenu, Parker dvocifren!
Košarkaši Partizana gostuju Klužu u utakmici 9. kola ABA lige.
Utakmica počinje u 19.30 časova.
Druga četvrtina - 38:45
Partizan je prvi put poveo u 13.minutu pogotkom 26:27.
Zaigrali su crno-beli bolje u napadu i brzo oktrenuli rezultat.
Vašington, Parker, Milton i Bonga su se najviše istakli kod Partizana.
Parker je jedini dvocifren sa 10 poena.
Crno-beli na odmor odlaze sa sedam poena prednosti 38:45
Prva četvrtina - 24:21
Katastrofalan start crno-belih.
Domaćin je nošen podrškom sa tribinama sa mnogo više energije ušao u meč. Već posle četiri minuta na semaforu je 12:2m, pa je Ocokoljić morao da reaguje tajm-autom.
Partizan je zaigrao bolje nakon tajm-auta i vezao pet poena.
Kluž se potom ponovo odlepio, ali je Partizan odličnim finišem i serijom 7:0 i došao do prihvatljivog minusa na kraju prve četvrtine.
Sjajna atmosfera u dvorani
Početak utakmice kasni jer su domaćini bacili papiriće na parket. Potpuni spektakl. U hali je prisutno deset hiljada gledalaca.