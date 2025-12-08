Slušaj vest

Bio je to 10. uzastopni trijumf Nagetsa u gostima, što je rekord franšize.

Nikola Jokić je na ovoj utakmici postigao 28 poena, pogodio je 11 od 16 šuteva (7/8 za dva poena i 4/8 za tri poena). Na liniju slobodnih bacanja je išao samo tri puta, a dva puta je bio precizan.

Nikola Jokić na utakmici protiv Šarlota Foto: Jim Dedmon/FR171862 AP

Podelio je 11 asistencija, od čega se svakako izdvaja dodavanje jednom rukom preko celog terena za Pejtona Votsona i njegovo zakucavanje.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića na utakmici protiv Šarlota:




Džamal Marej je bio najefikasniji pojedinac ove utakmice sa 34 poena, od čega 23 već u prvoj četvrtini. Imao je još pet asistencija i tri skoka.

Hornetsi su nakon prvog poluvremena imali prednost od jednog poena, ali je ekipa iz Kolorada u trećoj i četvrtoj četvrtini bila bolja od rivala, a zahvaljujući tome je došla do pobede.

Dvocifreni poenterski učinak u ekipi Denvera su imali još Tim Hardavej Džunior koji je postigao 14 poena i Pejton Votson koji je meč završio sa 10 poena.

U poraženom sastavunajbolji je bio Majls Bridžis sa 24 poena, devet skokova i osam asistencija.

Bonus video:

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA