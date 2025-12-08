Slušaj vest

Juče je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da je KK Partizan zainteresovan za proslavljenog NBA košarkaša Malika Bizlija.

U medijim se takođe pojavila informacija da su pregovori sa čuvenim NBA asom već počeli...

NBA bek prošlu sezonu proveo je u Detroit Pistonsima, a nosio je dresove Milvoki Baksa, Los Anđeles Lejkersa, Jute, Minesote i Denvera na samom startu karijere gde je delio svlačionicu sa Nikolom Jokićem u periodu od 2016. do 2020. godine.

1/6 Vidi galeriju Malik Bizli Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pored košarkaškog kvaliteta, Bizli je često izbijao u centar pažnje zbog dešavanja van parketa.

On je u Lejkersima igrao sa Skotijem Pipenom Juniorom, zbog čega su se mnogi plašili kako će se njihov odnos odvijati. Za one koji se ne sećaju, Bizli je pre nekoliko godina imao burnu ljubavnu aferu sa Larisom Pipen, bivšom suprugom slavnog asa Čikago Bulsa i majkom mladog košarkaša.

Zbog toga Pipenov naslednik nije bio oduševljen što što je morao da deli svlačionicu sa čovekom koji mu je spavao sa majkom.

Ljubavna veza Bizlija i gospođe Pipen privukala je ogromu pažnju medija zbog činjenice sa je atraktivna Larisa čak 22 godine starija od košarkaša. Njemu to nije smetalo, toliko ga je opčinila da je navodno izbacio suprugu Montanu Jao i sina iz kuće sa dva kofera. Nije im dao ni novac, pa su neko vreme bili smešteni kod rođaka, jer nisu imali gde.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bizli se kasnije dozvao pameti. Raskinuo sa Larisom i vratio se ženi sa kojom je u međuvremenu dobio i drugo dete. Na Instagramu je 2021. godine uputio javno izvinjenje, priznao je da se kaje zbog svega što je učinio.

Foto: ShotbyNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Žao mi je zbog svega što se dogodilo poslednjih nekoliko meseci. Moja glava nije bila na mestu. Tražio sam konstatno više, a zapravo sam imao sve. Želim da kažem svetu i vama da ste mi vi najvažniji, naspisao je tada Bizli.

Ona mu je sve oprostila i sada su ponovo zajedno.

Atraktivnu mamu Larisu raskid sa mladim košarkašem nije preterano potresao, Bizlija je zamenila 33-godišnjim Markusom Džordanom, sinom Skotijevog bivšeg saigrača Majkla Džordana.