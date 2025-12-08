Slušaj vest

U utakmici protiv Šarlota Nagetsi su stigli do 10. vezanog trijumfa u gostima što je rekord ekipe iz Kolorada koja je trenutno druga na tabeli Zapadne konferencije sa učinkom od 17 pobeda i šest poraza.

Nikola Jokić je protiv Hornetsa zabeležio "Sombor-dabl" sa 28 poena, 11 asistencija i devet skokova, a napravio je nove poteze o kojima bruji NBA publika.

Nikola Jokić na utakmici protiv Šarlota Foto: Jim Dedmon/FR171862 AP

Poznato je da u Sjedinjenim Američkim Državama ozbiljno vode računa o statistici, pa smo tako o Jokiću do sada čuli gomilu podataka, među kojima su i neki koji zvuče malo verovatno.

Nakon utakmice protiv Šarlota pojavio se jedan od "luđih".

Naime, Nikola Jokić je odigrao 118. utakmicu sa najmanje 25 poena i 10 asistencija, a po tome je već neko vreme bolji od svih ostalih košarkaša na poziciji centra u NBA istoriji ukupno.

Prvi ispod Jokića je Vilt Čemberlejn sa 33 takve utakmice, a svi centri zajedno imaju 108 mečeva sa najmanje 25 poena i 10 asistencija.

