Dim mašina počela da radi sama od sebe...
Košarka
LJUDI NISU MOGLI DA VERUJU ŠTA SE DEŠAVA! Utakmica NBA lige prekinuta iz bizarnog razloga - oblak dima se pojavio na terenu, ovo se ne viđa svaki dan!
Dok je Čet Holmgren stajao na liniji slobodnih bacanja, mašina za dim koja se nalazi iza koša počela je da radi sama od sebe, stvarajući pravi oblak dima na terenu.
Šej Gildžes-Aleksander na meču Atlanta - Oklahoma Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia
Holmgren je čak uspeo da zakuca u narednom napadu Oklahome dok je dim još kuljao iza koša.
Sudije su bile prinuđene da prekinu meč dok se tehnička poteškoća ne reši, ali to nije poremetilo ritam Oklahome.
Na kraju, domaći su opravdali ulogu favorita i pobedili ubedljivim rezultatom 131:101.
