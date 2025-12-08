Slušaj vest

Na utakmici između Oklahome i Jute desilo se nešto što se viđa svaki dan.

Dok je Čet Holmgren stajao na liniji slobodnih bacanja, mašina za dim koja se nalazi iza koša počela je da radi sama od sebe, stvarajući pravi oblak dima na terenu.

Šej Gildžes-Aleksander na meču Atlanta - Oklahoma Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia

Holmgren je čak uspeo da zakuca u narednom napadu Oklahome dok je dim još kuljao iza koša.

Sudije su bile prinuđene da prekinu meč dok se tehnička poteškoća ne reši, ali to nije poremetilo ritam Oklahome.

Na kraju, domaći su opravdali ulogu favorita i pobedili ubedljivim rezultatom 131:101.

Ne propustiteKošarkaSPAVAO SA ŽENOM SKOTIJA PIPENA, PA IGRAO SA NJEGOVIM SINOM! Ko je kontroverzni košarkaš koga "dovode" u Partizan: Pa, on ima najluđu priča u NBA ligi ikada
7711.jpg
KošarkaOD SVIH NESTVARNIH PODATAKA O JOKIĆU, OVO JE JEDAN OD NAJLUĐIH! Svi centri u NBA istoriji zajedno nisu ni blizu Srbina...
Nikola Jokić
KošarkaSVET SE PONOVO DIVI JOKIĆU! OSTALO MU JE MANJE OD ČETIRI SEKUNDE, A ON JE IZVEO PRAVO ČUDO! "Tukli" ga sa svih strana, pa pogodio iz preteške pozicije! VIDEO
Nikola Jokić
Košarka"BILO MI JE TEŠKO DA IH OSTAVIM..." Dončić vrlo emotivan nakon što je drugi put postao tata: "Dve devojčice, Sigurno će mi od života napraviti pakao"
Luka Dončić, Lejkersi - Finiks

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA