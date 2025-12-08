Slušaj vest

Mirko Ocokoljić - čovek iz senke koji je završavao ogroman posao u svakom klubu.

Diskretan, miran, radan - nikad nije želeo da se gura u prvi plan, ali je uvek bio tu gde se ozbiljna košarka stvara. Danas, nakon odlaska Željka Obradovića, upravo je on taj koji je preuzeo Partizan i stao poziciju na koju ne sme da stane pa gotovo nijedan trener u evropskoj košaraci. Dakle, dodajemo osobinama - hrabrost.

Rođen u Srbiji i odrastao u domaćem košarkaškom sistemu, Ocokoljić je prvo izgradio solidnu igračku karijeru. Nosio je dresove Železničara, Borca iz Čačka, OKK Beograda, a zatim se vinuo i u inostranstvo, igrajući za klubove poput Banvita i rumunskog Asesofta. Bio je solidan igrač..

Posle završetka igračke karijere, nije napustio košarku. Naprotiv, vrlo brzo je prešao u stručne vode i počeo da gradi reputaciju jednog od najpedantnijih i najdoslednijih pomoćnih trenerа u regionu.

Njegov rad uskoro ga je odveo van Srbije u Francusku i Ukrajinu. Bio je deo stručnih štabova velikih projekata, prvo u Monaku gde je radio u vreme kada je klub osvajao trofeje, rastao u evropskog giganta i ulazio u Evroligu. Prošao je i kroz ASVEL, kao i kroz ukrajinski Azovmaš.

Ocokoljićevo ime decenijama je bilo povezano sa radom "iz senke" – analitikom, pripremom utakmica, individualnim radom sa igračima, besprekornom organizacijom. Zato nimalo nije čudno što se i u Srbiji, daleko od reflektora, afirmisao kroz Udruženje košarkaških trenera Srbije, gde je godinama bio generalni sekretar i jedan od ljudi koji su aktivno gradili domaći trenerski sistem.

U Partizan je stigao kao deo stručnog štaba Željka Obradovića skroman, tih, ali vrlo cenjen među kolegama. Kada je Obradović napustio crno-bele, upravo je Ocokoljić bio čovek kojem je klub poverio tim u najosetljivijem trenutku. Bez pompe, bez velikih reči, prihvatio je ulogu privremenog šefa struke - dokazao da je vojnik kluba. Jasno je stavio do znanja da zna gde je došao i kolika je odgovornost pred njim.

Na prvim konferencijama govorio je jednostavno i direktno o radu, disciplini, povratku fokusa i želji da ekipa ponovo igra onako kako Partizan mora da igra borbeno, organizovano, sa identitetom.

Kada na sve dodamo ogromnu ljubav prema Partizanu i to od školskih dana... Čini se, pravi čovek za najteže moguće mesto.

Pogledajte kako je Mirko išao na mečeve crno-belih davne 1992. godine što svi "Grobari" na mrežama uveliko komentarišu:

