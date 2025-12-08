Slušaj vest

Trener PanatinaikosaErgin Ataman održao je zanimljiv govor posle utakmice sa Panionosom, gde je spomenuo i ljutog rivala Olimpijakos.

Gotovo da uvek kada može Ataman iskoristi priliku da "pecne" svog večitog rivala.

Ergin Ataman u očaju Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Gints Ivuskans / AFP / Profimedia, Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Tako je posle utakmice i ubedljive pobede svog tima protiv Panioniosa, još jednom spomenuo Olimpijakos, ali pre svega njihovu dvoranu Mira i prijateljstva.

- Šta je ovo? Mislio sam da samo u dvorani Mira i prijateljstva imaju ovaj problem. Zar i ovde prokišnjava? - prokomentarisao je Ataman.

Razlog ove rečenice jeste zbog toga što je dvorana u kojoj Olimpijakos igra kao domaćin prokišanjavala, pa su morali i da odlože utakmicu u Evroligi protiv Fenerbahčea.

Ne propustiteKošarkaBOSNA - CRVENA ZVEZDA: Saša Obradović u velikom problemu!
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa
KošarkaKAD OVAKO PROTIVNIČKI IGRAČI PRIČAJU, ONDA JE SVE JASNO... Ove reči Jokićevog rivala moraju svi da čuju: "Imaju Jokića koji je najbolji dodavač na svetu"
Nikola Jokić
TenisNADIMAK "MALI" MU NIJE SMETAO: Slavni teniser oženio najlepšu ženu na svetu
Dijego Švarcman, Evgenija De Martino
KošarkaKO JE MIRKO OCOKOLJIĆ, NOVI TRENER PARTIZANA? Isplivala fotka stara 30 godina koja je oduševila Grobare! Karijera - impresivna, jedan detalj svi komentarišu
Trener KK Partizan

BONUS VIDEO:

Delije vređaju Atamana Izvor: Kurir