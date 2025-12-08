Slušaj vest

Trener PanatinaikosaErgin Ataman održao je zanimljiv govor posle utakmice sa Panionosom, gde je spomenuo i ljutog rivala Olimpijakos.

Gotovo da uvek kada može Ataman iskoristi priliku da "pecne" svog večitog rivala.

Tako je posle utakmice i ubedljive pobede svog tima protiv Panioniosa, još jednom spomenuo Olimpijakos, ali pre svega njihovu dvoranu Mira i prijateljstva.

- Šta je ovo? Mislio sam da samo u dvorani Mira i prijateljstva imaju ovaj problem. Zar i ovde prokišnjava? - prokomentarisao je Ataman.

Razlog ove rečenice jeste zbog toga što je dvorana u kojoj Olimpijakos igra kao domaćin prokišanjavala, pa su morali i da odlože utakmicu u Evroligi protiv Fenerbahčea.

