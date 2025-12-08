Ergin Ataman nije štedeo rivale iz Pireja.
ATAMAN ISPROZIVAO OLIMPIJAKOS! Žestoka izjava trenera Panatinaikosa!
Trener PanatinaikosaErgin Ataman održao je zanimljiv govor posle utakmice sa Panionosom, gde je spomenuo i ljutog rivala Olimpijakos.
Gotovo da uvek kada može Ataman iskoristi priliku da "pecne" svog večitog rivala.
Ergin Ataman u očaju Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Gints Ivuskans / AFP / Profimedia, Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst / Profimedia
Tako je posle utakmice i ubedljive pobede svog tima protiv Panioniosa, još jednom spomenuo Olimpijakos, ali pre svega njihovu dvoranu Mira i prijateljstva.
- Šta je ovo? Mislio sam da samo u dvorani Mira i prijateljstva imaju ovaj problem. Zar i ovde prokišnjava? - prokomentarisao je Ataman.
Razlog ove rečenice jeste zbog toga što je dvorana u kojoj Olimpijakos igra kao domaćin prokišanjavala, pa su morali i da odlože utakmicu u Evroligi protiv Fenerbahčea.
