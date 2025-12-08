Slušaj vest

U teškoj situaciji nalazi se 35-godišnji Lorenco Braun, koji se nakon povratka na teren u petak protiv Baskonije u Evroligi, ponovo požalio i naterao čelnike Olimpije Milano da izađe na tržište i potraži novog pleja.

Igrač koji je shodno svom iskustvu i kvalitetu koji i dalje poseduje, bio predviđen da bude startni "kec" italijanskog velikana, sezonu je započeo duelom prve runde u Serije A i utakmicom Superkupa protiv Breše, odnosno Virtusa krajem septembra.

Zatim je propustio oko desetak dana, pa opet vrlo dobro odigrao protiv Monaka i Bajerna u Evroligi, odnosno Varezea u domaćem prvenstvu, a zatim nakon šesnaest utakmica igrao protiv Baskonije, a sada opet mora na pauzu.

Tokom vikenda nije bio u sastavu u trijumfu nad Trentom, a italijanski insajder Andrea Kalconi javio je da klub traži opcije, kako bi pokrio izostanak Zoa u narednom periodu.

Đuzepe Poeta je to i sam najavio, tako da u narednim danima treba očekivati reakciju i košarkaša koji će moći da zaigra odmah, pošto je i Niko Manion van terena, a jedini plej u ovom momentu koji je dostupan timu je Kvin Elis.

