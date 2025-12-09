Slušaj vest

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama se povredio na startu sezone, ali stižu dobre vesti za San Antonio Sparse.

Vembanjama nije igrao na poslednjih 10 utakmica, ali su Sparsi u odličnom ritmu i nalaze se na 5. mestu Zapada sa skorom 15-7.

Ipak, Mič Džonson jedva čeka da se vrati francusko "čudo".

Pozitivno je i što sistem funkcioniše i bez jednog od najboljih igrača današnjice, te što ne moraju da žure sa njegovim povratkom.

Francuz neće igrati u noći između ponedeljka i utorka protiv Nju Orleans Pelikansa, ali je trenirao sa ekipom i može da se očekuje da nastupi protiv Los Anđeles Lejkersima u meču NBA kupa.

Vembanjama ove godine prosečno beleži 26,2 poena, 12,9 skokova, četiri asistencije, 1,1 ukradenu i čak 3,6 blokada po utakmici.

