KONAČNO! Bilo je i vreme - povratak Viktora Vembanjame na teren!
Francuski košarkaš Viktor Vembanjama se povredio na startu sezone, ali stižu dobre vesti za San Antonio Sparse.
Vembanjama nije igrao na poslednjih 10 utakmica, ali su Sparsi u odličnom ritmu i nalaze se na 5. mestu Zapada sa skorom 15-7.
Ipak, Mič Džonson jedva čeka da se vrati francusko "čudo".
Pozitivno je i što sistem funkcioniše i bez jednog od najboljih igrača današnjice, te što ne moraju da žure sa njegovim povratkom.
Francuz neće igrati u noći između ponedeljka i utorka protiv Nju Orleans Pelikansa, ali je trenirao sa ekipom i može da se očekuje da nastupi protiv Los Anđeles Lejkersima u meču NBA kupa.
Vembanjama ove godine prosečno beleži 26,2 poena, 12,9 skokova, četiri asistencije, 1,1 ukradenu i čak 3,6 blokada po utakmici.
