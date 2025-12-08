Novi maler za Crvenu zvezdu!
NIJE DOBRO! Evo šta je povredio Devonte Gejem i to baš pred večiti derbi!
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Bosnu sa 86:77 u devetom kolu ABA lige.
Ipak, da ne bude sve kao po loju za Zvezdu pobrinuo se Devonte Grejem, koji se nažalost, ponovo povredio!
Bosna - Crvena zvezda Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic
Grejem se tek nedavno vratio a parket posle duge pauze, ali ga je odmah zadesio novi peh.
On se požalio na povredu lista i pod znakom pitanja je za večiti derbi u Evroligi u petak.
