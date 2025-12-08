Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Bosnu sa 86:77 u devetom kolu ABA lige.

Ipak, da ne bude sve kao po loju za Zvezdu pobrinuo se Devonte Grejem, koji se nažalost, ponovo povredio!

Bosna - Crvena zvezda Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Grejem se tek nedavno vratio a parket posle duge pauze, ali ga je odmah zadesio novi peh.

On se požalio na povredu lista i pod znakom pitanja je za večiti derbi u Evroligi u petak.

