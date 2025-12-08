Slušaj vest

Iako je naspram sebe imala evroligaša, ekipa iz Sarajeva se borila do poslednjeg atoma snage, ali do podviga nije mogla.

1/4 Vidi galeriju Bosna - Crvena zvezda Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

- Čestitke Zvezdi na zasluženoj pobedi – od prvog do poslednjeg minuta su kontrolisali utakmicu. Pauza od 14 dana nas je izbacila iz ritma. Nismo imali mnogo igrača, povrede… Kada se na sve doda, ključ utakmice – 20 izgubljenih lopti, 43 odsto bacanja i skoro 70 odsto smo dopustili Zvezdi da ima šut za dva. Čestitke mojoj ekipi što se borila do kraja - rekao je Pašalić.

Istakao je kako su njegovi momci mogli i morali pametnije.

- Sigurno da je moglo. Osetio sam kočnicu kod igrača u pojedinim momentima. Glupe i jeftino izgubljene lopte koje smo bacali direktno u ruke Zvezdinih igrača. To nam je bila kočnica da gurnemo loptu, napadnemo odlučnije, ali takve situacije se dešavaju. To je sastavni deo igre. Moramo da izvučemo pouke. Sigurno da ćemo kroz utakmice rasti.

Odgovor na pitanje o suđenju nije dao.

- Nemam komentar.

Da li bi Bosna s ovim rosterom mogla da igra u Evroligi?

- To je teško pitanje – koje nije na meni da odgovorim.

Utakmica sa Zvezdom je donela gotovo pune tribine u Zetri.

- Uvek je lepo kad je popunjeno. Hvala navijačima što su došli. Zvezda je uvek mamac da privuče navijače. Nadam se da ćemo privući navijače - zaključio je Pašalić.

