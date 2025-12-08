Slušaj vest

Košarkaši Dubaija pobedili su na gostujućem terenu Igokeu 88:74 (26:15, 21:21, 19:19, 22:19), u utakmici Grupe A u ABA ligi.

Dubai je predvodio Mfiondu Kabengele sa 20 poena i 10 skokova. Mekinli Rajt postigao je 12 poena uz sedam asistencija i četiri skoka, Kenan Kamenjaš imao je 11 poena, a Kosta Kondić 10.

Srpski košarkaš Filip Petrušev pobedi je doprineo sa devet poena, a Davis Bertans sa osam poena, pet skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte.

U ekipi Igokee najefikasniji su bili Brin Tajri sa 15 poena, srpski košarkaš Boriša Simanić sa 13 poena uz osam skokova i Ahmad Rori sa 12 poena uz sedam asistencija i pet skokova.

Dubai je jedina ekipa sa svih osam pobeda u regionalnom takmičenju i prvi je u Grupi A.

Igokea je peta sa četiri pobede i tri poraza.

U sledećem kolu Dubai će biti slobodan, a Igokea će igrati u Splitu.