Košarkaši Finiksa u gostima su savladali Minesotu rezultatom 108:105.

Najefikasniji u redovima Finiksa bili su Mark Vilijams sa 22, Kolin Gilespi sa 19 i Dilon Bruks sa 18 ubačenih poena.

Na drugoj strani, istakao se Entoni Edvards koji je utakmicu završio sa 40 poena.

Ekipa Finiksa sada ima 14 pobeda i deset poraza, dok je Minesota na skoru 15/9.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

