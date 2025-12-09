Najefikasniji u redovima Finiksa bili su Mark Vilijams sa 22, dok se u poraženom timu istakao Entoni Edvards sa 40 postignutih poena.
Košarka
EDVARDS UZALUD BROJAO DO 40! Finiks u gostima srušio Minesotu: Pogledajte najzanimljivije momente sa meča (VIDEO)
Najefikasniji u redovima Finiksa bili su Mark Vilijams sa 22, Kolin Gilespi sa 19 i Dilon Bruks sa 18 ubačenih poena.
Na drugoj strani, istakao se Entoni Edvards koji je utakmicu završio sa 40 poena.
Ekipa Finiksa sada ima 14 pobeda i deset poraza, dok je Minesota na skoru 15/9.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
