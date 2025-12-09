Slušaj vest

Košarkaši San Antonio Sparsa savladali su u gostima Nju Orleans Pelikanse rezultatom 135:132.

Meč je obeležila impresivna partija 13. pika na ovogodišnjem NBA draftu,  mladog centra Pelikansa Derika Kvina, koji je zabeležio tripl-dabl.

U porazu svog tima sjajni centar upisao je 33 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Sparse su do pobede predvodili Harison Barns sa 24 i Dilan Harper sa 22 poena.

San Antonio sada ima skor od 16 pobeda i sedam poraza, dok je Nju Orleans ostao na samo tri trijumfa uz 22 poraza.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaEDVARDS UZALUD BROJAO DO 40! Finiks u gostima srušio Minesotu: Pogledajte najzanimljivije momente sa meča (VIDEO)
Minesota - Finiks
KošarkaVESTBRUK VRATIO VREME I OPET POBEGAO JOKIĆU! Tripl-dabl iskusnog NBA asa u porazu Kingsa!
Rasel Vestbruk
KošarkaKONAČNO! Bilo je i vreme - povratak Viktora Vembanjame na teren!
Viktor Vembanjama
KošarkaKAD OVAKO PROTIVNIČKI IGRAČI PRIČAJU, ONDA JE SVE JASNO... Ove reči Jokićevog rivala moraju svi da čuju: "Imaju Jokića koji je najbolji dodavač na svetu"
Nikola Jokić

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA