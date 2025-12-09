Utakmicu Nju Orleans - San Antonio obeležila je sjajna partija rukija Pelikansa.
TRIPL-DABL FANTASTIČNOG RUKIJA PELIKANSA! Derik Kvin je novo NBA čudo: Impresivne brojke 13. pika na draftu u porazu od Sparsa! (VIDEO)
Košarkaši San Antonio Sparsa savladali su u gostima Nju Orleans Pelikanse rezultatom 135:132.
Meč je obeležila impresivna partija 13. pika na ovogodišnjem NBA draftu, mladog centra Pelikansa Derika Kvina, koji je zabeležio tripl-dabl.
U porazu svog tima sjajni centar upisao je 33 poena, 10 skokova i 10 asistencija.
Sparse su do pobede predvodili Harison Barns sa 24 i Dilan Harper sa 22 poena.
San Antonio sada ima skor od 16 pobeda i sedam poraza, dok je Nju Orleans ostao na samo tri trijumfa uz 22 poraza.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
