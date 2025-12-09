Slušaj vest

Mnogo prašine se diglo posle odlaska Željka Obradovića iz košarkaškog kluba Partizan, na utakmici crno-belih i Bajerna gotovo nadrealne scene u kojima su navijači tokom prvog poluvremena zvižducima i pogrdnim povicima "častili" momke koji su im donedavno bili miljenici...

Po završetku meča opet nešto što se do sada nije viđalo u Beogradskoj areni. Pojedinim igračima nije bilo do tradicionalne zajedničke proslave pobede, a posebno se na udaru navijača našao Dvejn Vašington, koji nije hteo da se uključi u skandiranje "Obradović Željko", već je prvi krenuo ka svlačionici. Pokušao je da ga zadrži kapiten Vanja Marinković, ali uspeo je samo nakratko...

Pristalice crno-belih su na društvenim mrežama osule drvlje i kamenje na beka crno-belih, a ubrzo je italijanski novinar Mateo Andreani plasirao informaciju da je Vašingtonova budućnost u Partizanu neizvesna, što je u većini domaćih medija donelo naslove da Dvejn odlazi iz Humske...

Ipak, kako saznajemo, do toga neće doći. Vašington ostaje u Partizanu i ove sezone zahvaljujući upravo Željku Obradoviću, odnosno bila je to odluka sada već bivšeg trenera nakon odličnih igara Amerikanca u finišu KLS, kad je tim s klupe predvodio Bogdan Karaičić.

Odlični strelac se tokom leta očigledno dobro pripremao jer je uskoro postao jedan od najkonstantnijih igrača u ekipi i udarna igra Obradovićeve spoljne linije. Od trećeg kola Evrolige pa naovamo statistički je jedan od boljih bekova u takmičenju, ali utisak je umeo da pokvari ishitrenim, ponekad ne baš razumljivim odlukama u napadu...

Povreda Karlika Džonsa donela mu je nove probleme jer je morao da se dodatno troši u organizaciji igre, što je njegova slabija strana, odnosno često mu je opadala koncentracija...

Ipak, statistika kaže da je drugi strelac tima sa 14 poena po meču uz veoma dobar procenat šuta van linije za tri poena - 42,7 odsto. Vašington je nekoliko puta ove sezone bio čovek odluke, a najzaslužniji je i za trijumf Partizana nad Bajernom u veoma delikantnom trenutku. Bez obzira na poslednja dešavanja, Dvejn i dalje smatra da je Partizan dobra sredina za njega...

U jeku priča o odlasku, američki bek se oglasio na društvenoj mreži Instagram, gde je ostavio video-snimak sa svojim najboljim potezima u Partizanu.

- Imamo najbolji posao na svetu, mi smo profesionalni košarkaši. Svaki dan dolazimo ovde sa osmehom na licu, čak i kad su vremena teška - poručio je on.

