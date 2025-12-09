Scena sa tajm-auta Jute izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.
SNIMAK SA TAJM-AUTA OSTAVIO AMERE U TOTALNOJ NEVERICI! Treneru prekipelo - psovao igrače! Ovako nešto se ne viđa u NBA!
Trener Jute Vil Hardi izgubio je živce na zbog očajne igre svojih igrača na utakmici protiv Oklahome, pa je na jednom tajm-autu u stilu evropskih trenera rešio da im očita lekciju.
Vil Hardi Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
"Dosta mi je**** ovoga svaku utakmicu! Igrajte je**** jače", zagrmeo je Hardi.
Očekivano, snimak je izazvao brojne reakcije, pošto ovakve scene na viđamo često u NBA ligi u kojoj je sve podređeno igračima, pa treneri uglavnom nemaju smelosti da podignu glas na razmažene zvezde.
Podsetimo, Oklahoma je slavila na ovom meču sa ubedljivih 131:101.
