Slušaj vest

Trener Jute Vil Hardi izgubio je živce na zbog očajne igre svojih igrača na utakmici protiv Oklahome, pa je na jednom tajm-autu u stilu evropskih trenera rešio da im očita lekciju.

Vil Hardi
Vil Hardi Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Dosta mi je**** ovoga svaku utakmicu! Igrajte je**** jače", zagrmeo je Hardi.

Očekivano, snimak je izazvao brojne reakcije, pošto ovakve scene na viđamo često u NBA ligi u kojoj je sve podređeno igračima, pa treneri uglavnom nemaju smelosti da podignu glas na razmažene zvezde.

Podsetimo, Oklahoma je slavila na ovom meču sa ubedljivih 131:101.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaSAZNAJEMO - EVO ŠTA SE DEŠAVA SA DVEJNOM VAŠINGTONOM! Da li će ostati u Partizanu ili menja sredinu?! Odgovor na pitanje koje sve zanima!
Dvejn Vašington KK Partizan
KošarkaTRIPL-DABL FANTASTIČNOG RUKIJA PELIKANSA! Derik Kvin je novo NBA čudo: Impresivne brojke 13. pika na draftu u porazu od Sparsa! (VIDEO)
Derik Kvin
KošarkaEDVARDS UZALUD BROJAO DO 40! Finiks u gostima srušio Minesotu: Pogledajte najzanimljivije momente sa meča (VIDEO)
Minesota - Finiks
KošarkaVESTBRUK VRATIO VREME I OPET POBEGAO JOKIĆU! Tripl-dabl iskusnog NBA asa u porazu Kingsa!
Rasel Vestbruk

Nikola Jokić o reprezentaciji Srbije Izvor: YouTube/DNVR Sports