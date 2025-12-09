Gostujući u popularnom podkastu "Euro Insiders" turski stručnjak je kroz šalu odgovorio na pitanje da li bi prihvatio poziv iz najjače lige na svetu.
Košarka
ZANIMLJIVA IZJAVA ATAMANA: Da, vidim sebe u NBA - ali u NBA Evropa!
Trener Panatinaikosa Ergin Ataman govorio je o mogućnosti da u budućnosti preuzme NBA tim.
Gostujući u popularnom podkastu "Euro Insiders" turski stručnjak je kroz šalu odgovorio na pitanje da li bi prihvatio poziv iz najjače lige na svetu.
"Da, vidim sebe u NBA, ali u NBA Evropa", rekao je uz osmeh Ataman.
"Možda se NBA i Evroliga spoje, pa na kraju postanem NBA trener. U suštini, trenutno ne razmišljam o odlasku u SAD. Ne znam, oni imaju drugačiji mentalitet".
Kurir sport
