Trener Panatinaikosa Ergin Ataman govorio je o mogućnosti da u budućnosti preuzme NBA tim.

Gostujući u popularnom podkastu "Euro Insiders" turski stručnjak je kroz šalu odgovorio na pitanje da li bi prihvatio poziv iz najjače lige na svetu.

"Da, vidim sebe u NBA, ali u NBA Evropa", rekao je uz osmeh Ataman.

"Možda se NBA i Evroliga spoje, pa na kraju postanem NBA trener. U suštini, trenutno ne razmišljam o odlasku u SAD. Ne znam, oni imaju drugačiji mentalitet".

