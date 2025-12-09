Slušaj vest

Generalni sekretar FIBA Andreas Zagklis najavio je da bi početak projekta NBA Evropa trebalo da bude u jesen 2027. godine.

Na tradicionalnoj novogodišnjoj video-konferenciji on je istakao da nema sumnje da će se projekat dogoditi:

- Potrebna nam je saglasnost NBA lige i Centralnog odbora FIBA, ali verujem da je oktobar 2027. realan cilj, realan datum. To bi bio idealan način da se pre toga spusti zavesa u Dohi (SP) i pređe u novi projekat koji će pozitivno oblikovati evropski klupski košarkaški pejzaž - rekao je Zagklis.

Naglasio je da NBA i FIBA rade zajedno i da su u partnerstvu u vezi sa novim takmičenjem.

- Neću ovo nazvati NBA takmičenjem, jer, kao što smo rekli, FIBA će biti njen deo. Moramo biti jasni, kako je već objavljeno, biće to partnerstvo. To neće biti NBA takmičenje. Biće to takmičenje kojim će, u velikoj meri, upravljati NBA, ali želim da naglasim da uloga FIBA nije samo da daje blagoslov takmičenjima. Uloga FIBAje da upravlja, i upravlja klupskim takmičenjima još od pedesetih godina - dodao je Zagklis.

