Ergin Ataman, čuveni košarkaški trener, izjavio je u intervjuu za EURO Insiders da je po njegovom mišljenju Alperen Šengun bolji asistent Nikole Jokića.

Ataman je detaljno objasnio zašto tako misli, navodeći više razloga zbog kojih veruje da je mladi košarkaš Hjuston Roketsa jači u tom segmentu igre.

Šengun u dosadašnjoj NBA karijeri ima prosek od 4,2 asistencije, dok ove sezone beleži čak 7,1 uspešno dodavanje po utakmici.

- Prošle godine bio je Ol-star, ali u reprezentaciju nije došao sa tim stavom. Bio je ravnopravan sa svima. Ako vaša zvezda ima zvezda-ponašanje, to nije dobro za tim, samo otežava stvari. Morate da imate prijateljsko okruženje u svlačionici - rekao je Ataman, pa nastavio sa objašjavanjem:

- Tehnički, Šengun je veoma dobar na niskom postu, ali je najbolji centar na svetu po sposobnosti dodavanja. Po meni, bolji je od Jokića. Ima 22–23 godine, biće još bolji. Neverovatan je dodavač, možete da ga koristite kao plejmejkera. Nemoguće je čuvati ga jedan na jedan, on je strelac, skakač i videćete da će ove godine imati 3–4 tripl-dabla u NBA. Uostalom, tamo je lakše jer ne vole da igraju odbranu.

Pričao je Ataman o atmosferi u reprezentaciji.

- U ovoj reprezentaciji svi poštuju jedni druge. Svi poštuju trenera. Radio sam sa mnogim igračima – sa Larkinom, Osmanom, Šengunom. Uvek gledaju karijeru trenera, znaju moje rezultate u najvažnijem evropskom takmičenju. Oni poštuju mene, a i ja poštujem njih, svi su mi isti - rekao je Ataman.