Trofejni NBA košarkaš, a danas trener, Stiv Ker, oduševio je navijače Partizana.

Strateg Golden Stejt Voriorsa je pozirao sa dresom Partizana u rukama na promocija filma o preminuloj legendi srpske košarke Dejanu Milojeviću - "Brate".

Film o Dejanu Milojeviću - "Brate" Foto: Promo, Videostroj produkcija

Ker je sa dresom Partizana na čijim se leđima nalazio natpis Stefa Karija uz broj 30 oduševio navijače "parnog valjka".

Divan gest legendarnog Stiva Kera!

