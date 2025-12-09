Stiv Ker sa dresom Partizana u rukama.
STIV KER I PARTIZAN: Ima neka tajna veza, "grobari" u transu!
Strateg Golden Stejt Voriorsa je pozirao sa dresom Partizana u rukama na promocija filma o preminuloj legendi srpske košarke Dejanu Milojeviću - "Brate".
Film o Dejanu Milojeviću - "Brate" Foto: Promo, Videostroj produkcija
Ker je sa dresom Partizana na čijim se leđima nalazio natpis Stefa Karija uz broj 30 oduševio navijače "parnog valjka".
Divan gest legendarnog Stiva Kera!
