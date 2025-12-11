VEMBANJAMA SE VRAĆA NA PARKET! Mogao bi da zaigra u završnici NBA kupa!
Trener košarkaša San Antonija Mič Džonson izjavio je danas da bi francuski centar Viktor Vembanjama mogao da se vrati u tim za završnicu NBA kupa.
Nakon što je San Antonio pobedio Los Anđeles Lejkerse sa 132:119 i obezbedio polufinale NBA kupa protiv Oklahome, Džonson je nagovestio da bi Vembanjama mogao biti spreman da se vrati na teren nakon četvoronedeljnog odsustva zbog povrede.
"I te kako. Danas je zaista imao dobar dan, odradio je veoma intenzivan trening i moraćemo da sačekamo da vidimo kako će reagovati", rekao je Džonson.
Vembanjama je povredio list leve noge zbog čega je propustio 12 utakmica od 14. novembra.
On je pre povrede u proseku beležio 26,2 poena, 12,9 skokova, četiri asistencije i 3,6 blokada po utakmici.
Na tih 12 utakmica koje su igrali bez Vembanjame, Sparsi su upisali devet pobeda i tri poraza.
"Mislim da bi Viktor rekao da imamo jak tim i da se oslanjamo na to da ćemo igrati kao tim. On je možda najveći deo slagalice, ali mu trebaju svi drugi da dovrše slagalicu", rekao je trener San Antonija.
Kurir sport/Beta