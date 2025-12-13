Slušaj vest

Trener košarkaša Crvene zvezdeSaša Obradović izjavio je u subotu da je ključno da njegova ekipa u predstojećoj utakmici ABA lige protiv Spartaka iz Subotice na pravi način odgovori na čvrstu igru svog rivala i dodao da smatra da je taj duel dobra prilika za njegove igrače da pokažu karakter i reakciju nakon poraza od Partizana.

Crvena zvezda će u nedelju od 19.00 u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu dočekati Spartak iz Subotice, u utakmici 10. kola Grupe B prve faze regionalne ABA lige.

- Očekuje nas utakmica protiv fizički snažne ekipe, i u tom segmentu moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću jer će ovo biti duel sa timom koji igra čvrsto. Neće biti lako, ne samo zbog njihovog kvaliteta već i zbog određene emotivne i fizičke ispražnjenosti od utakmice u petak - naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Crveno-beli su u petak izgubili od svog gradskog rivala, ekipe Partizana 76:79, u utakmici 15. kola Evrolige, uprkos tome što su u trećoj četvrtini imali i vođstvo od 16 poena razlike.

- Smatram da upravo ovakve utakmice pokazuju karakter ekipe i pojedinaca i da na osnovu toga stvaraš za ono što dolazi u narednom periodu. Očekujem da ekipa pokaže reakciju u ovom meču - dodao je Obradović.

