Slušaj vest

Košarkaši Cedevita Olimpije su savladali Bosnu sa 89:73, u okviru 10. kola ABA lige.

Kod Cedevite se istakao Aleksej Nikolić sa 14 poena, pratio ga je Di Džej Stjuart sa 13 poena i četiri skoka, dok je Umodža Gibson imao 11 poena i pet asistencija.

Sporan pogodak Kodija Milera-Mekintajera sa meča Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Foto: Printscreen / Arena sport

Kod Bosne se istakao Petar Kovačević sa 14 poena, pratio ga je Đoko Šalić sa 12 poena, dok su po 10 imali Džerod Vest i Alfonso Plamer.

Cedevita se nalazi na prvom mestu grupe B ABA lige sa osam pobeda i jednim porazom, dok je Bosna na petom mestu sa skorom 4-5.

Ne propustiteFudbalLA LIGA! Barselona se mučila, ali ipak pobedila i dodatno pobegla Realu!
Barselona
FudbalBOLJE 1:0, NEGO 3:2! Mudre reči Nenada Stojakovića nakon pobede u Humskoj!
Nenad Stojaković
FudbalLACIO SLAVIO SA IGRAČEM MANJE: Noslin u završnici presudio Parmi
Lacio
FudbalDARIO GRGIĆ PRESUDIO IMT: Železničar slavio u Pančevu
FK Železničar

BONUS VIDEO:

Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir