Slušaj vest

Željko Obradović je krajem novembra ove godine odlučio da ode sa klupe Partizana.

U međuvremenu, pojavila se informacija da PAOK želi Obradovića na klupi, a ta priča ponovo je aktuelizovana - pišu Grci.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Aristotelis Mistakidis, novi vlasnik PAOK-a, ima velike planove za taj klub, a u njima je i proslavljeni stručnjak:

- Poruka je jasna: PAOK ne želi više samo da bude konkurentan – cilj je da ponovo postane glavni igrač. Ova investicija stvara pozitivan ambijent, temelje za dugoročan plan i osećaj stabilnosti koji je nedostajao poslednjih godina. Novi ambijent koji se gradi uliva nadu navijačima PAOK da klub ulazi u fazu preporoda, sa visokim ambicijama i jasnim ciljevima - piše portal "Sportdog".

Jasno je da PAOK ima velike planove i ambicije za budućnost, ali tek će se videti da li to podrazumeva i dolazak doskorašnjeg stratega crno-belih.

BONUS VIDEO: