O košarkaškim kvalitetima i napadačkom talentu Dvejna Vašingtona suvišno je govoriti.

Brzina, šut, prodor, osećaj da protivnika uhvati na krivoj nozi i obiđe ga poput vetra, Vašingtona čine jednim od najboljih evroligaških napadača.

Kada se Dvejn zapali nemoguće ga je zaustaviti, a nije mu strano da spakuje i 30 ili 40 poena. Majstor, ali za evropske parkete, jer u NBA ligi ima toliko sličnih i fizičkih moćnijih igrača od Vašingtona, da za beka Partizana tamo nema mesta.

O tome govore i mnogobrrojni otkazi u najjačoj ligi sveta, zbog čega se Vašington odlučio na jedan čudan korak.

Njegova tetovaža na vratu nije samo ukras – to je krik bunta i upozorenje!

Naime, ispod potiljka, tik iznad prezimena na crno-belom dresu, stoje recke: pet precrtanih, jedna nepokolebljivo ostavljena. Ukupno šest. Simbolika? Brutalno jasna!

- Toliko puta su me vejvovali u NBA - ispalio je Vašington bez zadrške. To je podsećanje da nikada ne stanem i da nikada ne dopustim da se to ponovo desi - rekao je Vašington zimus dok se još kalio pod vođstvom Željka Obradovića na startu njegove odiseje u crno-belom dresu.

Vašington je tihim radom i energijom zaslužio poverenje čitavog Partizana, sa sve navijačima - da dobije šansu, a crno-beli su odlučili da se odreknu Lundberga primera radi, kako bi Dvejn pokazao da je kalibar za sam vrh evropske košarke.

Ipak, Vašington je pokazao i svoju drugu stranu, kojoj se niko nije nadao. Ušao je u verbalni sukob sa navijačima, ponašao se čudno na terenu, teravši neki inat - samo njemu poznat...

Nedavno je rekao da novi trener ne viče na njega i saigrače u Partizanu, što je dodatno naljutilo sve navijače crno-belih.

Produkt talenta Vašingtona i tvrdoglavosti se sada vidi - minus 41 u Kaunasu. Vašington je sposoban da spakuje i 50 poena, ali je pitanje šta će biti sa ekipom na toj utakmkci.

Zato je možda prošle sezone i sedeo na klupi, jer očigledno nije shvatao šta znače kvalitetni šutevi i timska košarka... Svi su pitali zašto Ife, a ne Dvejn? Čini se da je Danac karakterom bio manje štetan za tim.

