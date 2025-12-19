Slušaj vest

Košarkaš PartizanaDvejn Vašington našao se u žiži nakon "sporne" izjave posle večitog derbija koja je zasmetalima mnogim navijačima crno-belih.

Vašington je bio heroj pobede nad ljutim rivalom, Crvenom zvezdom, ali je nakon utakmice u Beogradskoj areni, svojim rečima naljutio "Grobare":

Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

On je upitan šta je to novi trener, Mirko Ocokoljić, doneo timu nakon odlaska Željka Obradovića?

- Samo nam veruje, nije vikao na nas otkad je preuzeo tim, daje nam veliku podršku i dobre savete, daje nam samopouzdanje zaista je dobro imati ga za trenera - rekao je Dvejn, a Grobari su to odmah povezali sa ŽOC-om, koji je tokom cele karijere bio poznat po svom vatrenom temperamentu pored parketa, ali sve u nameri da iz svojih izabranika izvuče najbolje.

Međutim, očito da pojedincima smeta...

Luka Spasovski, uz Vladimira Kuzmanovića, jedan od urednika i voditelja poznatog košarkaškog podkasta sa "Lukom i Kuzmom", tokom lajv prenosa utakmice Partizan - Virtus, "potkačio" je Vašingtona zbog već pomenute izjave.

Uz opasku, "Tiše malo, Dvejn ne voli kada se viče", Luka je prozvao košarkaša Partizana...

Pogledajte:

