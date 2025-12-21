Slušaj vest

Trener Denvera Dejvid Adelman nije do kraja vodio svoj tim u meču protiv Hjuston Rokitsa.

Teksašani su slavili u Koloradu 115:101 i tako stigli do prve pobede u sezoni nad Nagetsima.

Jedan od junaka trijumfa bio je Kevin Durent, koji je utakmicu završio sa 31 poenom.

No, jedan potez velike zvezde NBA lige bacio je senku na njegov sjajan učinak.

Početkom poslednje četvrtine Adelman je isključen posle burnog protesta pošto sudije nisu dosudile faul na Nikoli Jokiću.

Kao nikada do sada trener Denvera je bio besan, pa je uleteo u teren i ušao u raspravu sa sudijama.

Kamere su uspele da uhvate reakciju Durenta dok se sve to dešavalo.

Košarkaš Hjustona je prošao pored Adelmana koga su pomoćnici smirivali, a onda gestikulacijom dodatno provocirao trenera i navijače Denvera.