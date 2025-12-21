Slušaj vest

Trener Denvera Dejvid Adelman nije do kraja vodio svoj tim u meču protiv Hjuston Rokitsa.

Teksašani su slavili u Koloradu 115:101 i tako stigli do prve pobede u sezoni nad Nagetsima.

Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

 Jedan od junaka trijumfa bio je Kevin Durent, koji je utakmicu završio sa 31 poenom.

No, jedan potez velike zvezde NBA lige bacio je senku na njegov sjajan učinak.

Početkom poslednje četvrtine Adelman je isključen posle burnog protesta pošto sudije nisu dosudile faul na Nikoli Jokiću.

Kao nikada do sada trener Denvera je bio besan, pa je uleteo u teren i ušao u raspravu sa sudijama.

Kamere su uspele da uhvate reakciju Durenta dok se sve to dešavalo.

Košarkaš Hjustona je prošao pored Adelmana koga su pomoćnici smirivali, a onda gestikulacijom dodatno provocirao trenera i navijače Denvera.

Ne propustiteKošarkaHJUSTON PREBIO JOKIĆA I ODNEO POBEDU IZ DENVERA: Sudije "masakrirale" srpskog asa! Trener Nagetsa pobesneo kao nikada
profimedia-1060720315.jpg
KošarkaSVET BRUJI O REAKCIJI TRENERA DENVERA ZBOG JOKIĆA: Šta, dođavola, nije u redu sa tobom?
Dejvid Adelman, Denver
KošarkaGOSPODAR IGRE I GOSPODAR MODE: Autfit Nikole Jokića postao odmah viralan
Nikola Jokić
KošarkaPA, OVO JE HIT: Denver spremio specijalne majice za meč Jokića i Bejbi Jokića! Nikolina reakcija je pravi spektakl!
Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Orlando Medžik
KošarkaKO JE TURSKI "BEJBI JOKIĆ" KOJI VEČERAS SANJA OSVETU NIKOLI: Odrastao na ulici, dva puta ga gazio automobil, a ovaj čoveka ga poslao daleko od kuće!
Alperen Šengun.jpg

Nikola Jokić majica Izvor: X/Denver Nuggets @nuggets