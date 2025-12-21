IMAMO INFORMACIJE DA PARTIZAN DOBIJA DRUGOG TRENERA! Crno-beli idu Krki na noge, a posle toga stiže iskusni vuk na klupu "parnog valjka"!
Uoči tog duela trener Krke Dejan Jakara dao je zanimljivu izjavu vezanu za dešavanja u Partizanu povodom dolaska novog trenera:
- Vremena za pripremu nije bilo mnogo, tako da ćemo se više fokusirati na sebe. Teško je pripremiti se za njih (Partizan), jer ne znamo ko će uopšte igrati za njih. Sa novim trenerom su donekle promenili sistem, ali imamo neke informacije da dolazi drugi trener. Zato je važnije da mi analiziramo naše prethodne utakmice, da se dobro pripremimo i to prenesemo na parket. Znam da će energija biti prava, zato pozivam navijače da nas dođu podržati u što većem broju - rekao je Jakara pred Partizan.
Podsetimo, očekuje se da Đoan Penjaroja posle meča sa Krkom u ponedeljak, bude promovisan u novog trenera crno-belih.
