- Vremena za pripremu nije bilo mnogo, tako da ćemo se više fokusirati na sebe. Teško je pripremiti se za njih (Partizan), jer ne znamo ko će uopšte igrati za njih. Sa novim trenerom su donekle promenili sistem, ali imamo neke informacije da dolazi drugi trener. Zato je važnije da mi analiziramo naše prethodne utakmice, da se dobro pripremimo i to prenesemo na parket. Znam da će energija biti prava, zato pozivam navijače da nas dođu podržati u što većem broju - rekao je Jakara pred Partizan.