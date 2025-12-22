KRKA - PARTIZAN: Crno-beli ispustili visoku prednost! Tajrik Džons tražio izmenu zbog povrede
Košarkaši Partizana u okviru 11. kola grupe A ABA lige gostuju Krki.
Partizan stiže, posle debakla u Evroligi protiv Žalgirisa, kao drugoplasirana ekipa u grupi sa učinkom 7-1. Slovenački tim je trenutno na dnu tabele sa dve pobede i sedam poraza.
2. četvrtina
Partizan u drugi deo ulazi sa sedam poena viška - 18:25.
Veliki nalet Krke na startu druge četvrtine. Smrekar je vezao osam poena i primakao svoj tim na samo poen zaostatka - 26:27 i 12. minutu.
Potpuni preokret, Krka vodi poenima Matona u 13. minutu - 28:27.
Problem za crno-bele, Tajrik Džons je posle jednog napada tražio izmenu. Uhvatio se za nogu i hramljući izašao iz igre.
Nastavlja se serija, Iring trojkom diže prednost na 31:27. Domaćin je u seriji 13:2.
1. četvrtina
Partizanova startna petorka: Kalates, Bonga, Lakić, Bonga, Fernando.
Krka: Bejli, Helmanis, Oman, Urbiha, Iring.
Krenuo je Partizan silovito i posle trojke Lakića poveo 0:7. Bio je to znak za tajm-aut za domaćina.
Domaćin je u 3. minutu prvi put poentirao, i to trojkom Helmanisa.
Bonga i Kalates su vezale četiri poena za prvu dvocifrenu prednost Partizana - 3:13 u 5. minutu.
Neobavezna košarka, bez velike energije. Vašington se razigrao i postigao 10 poena za četiri minuta - 16:25 u 10. minutu. Pogodio je sva tri pokušaja za tri poena.
Na kraju prve četvrtine gosti vode 18:25.
Krka formalno domaćin u Ljubljani
Krka celu sezonu kao domaćin igra van Novog Mesta i svoje hale "Leon Štukelj".
Hala je 17. septembra tokom olujnog nevremena pretrpela ozbiljnu štetu, pa je u procesu obnove posle poplave.
Krka svoje mečeve igra u raznim halama, a Partizan dočekuje u maloj hali Tivoli u Ljubljani.
Tabela
Standings provided by Sofascore