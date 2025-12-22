Svi događaji
17:18

2. četvrtina

Partizan u drugi deo ulazi sa sedam poena viška - 18:25.

Veliki nalet Krke na startu druge četvrtine. Smrekar je vezao osam poena i primakao svoj tim na samo poen zaostatka - 26:27 i 12. minutu. 

Potpuni preokret, Krka vodi poenima Matona u 13. minutu - 28:27.

Problem za crno-bele, Tajrik Džons je posle jednog napada tražio izmenu. Uhvatio se za nogu i hramljući izašao iz igre.

Nastavlja se serija, Iring trojkom diže prednost na 31:27. Domaćin je u seriji 13:2.

16:59

1. četvrtina

Partizanova startna petorka: Kalates, Bonga, Lakić, Bonga, Fernando.

Krka: Bejli, Helmanis, Oman, Urbiha, Iring.

Krenuo je Partizan silovito i posle trojke Lakića poveo 0:7. Bio je to znak za tajm-aut za domaćina.

Domaćin je u 3. minutu prvi put poentirao, i to trojkom Helmanisa.

Bonga i Kalates su vezale četiri poena za prvu dvocifrenu prednost Partizana - 3:13 u 5. minutu. 

Neobavezna košarka, bez velike energije. Vašington se razigrao i postigao 10 poena za četiri minuta - 16:25 u 10. minutu. Pogodio je sva tri pokušaja za tri poena.

Na kraju prve četvrtine gosti vode 18:25.

16:57

Krka formalno domaćin u Ljubljani

Krka celu sezonu kao domaćin igra van Novog Mesta i svoje hale "Leon Štukelj".

Hala je 17. septembra tokom olujnog nevremena pretrpela ozbiljnu štetu, pa je u procesu obnove posle poplave.

Krka svoje mečeve igra u raznim halama, a Partizan dočekuje u maloj hali Tivoli u Ljubljani.

16:51

Kvote za meč

KK Partizan

15:47

Tabela



15:45

Sastavi

KRKA - PARTIZAN

Sudije: Uroš Obrknežević, Dragan Porobić, Goran Stojančević

KRKA: Bačvić, Helmanis, Oman, Bejli, Urbiha, Smrekar, Iring, Mejton, Klobučar, Šantelj.

PARTIZAN: Murinen, Vašington, Osetkovski, Marinković, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Fernando, Kalates, Džons.