Slušaj vest

Treći ovosezonski derbi Zapada između Denvera i Hjustona pripao je ekipi iz Teksasa.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Predvođeni Kevinom Durentom, košarkaši Hjustona slavili su u Denveru 115:101.

Upravo je Durent sa 31 poenom bio junak pobede.

Legenda NBA lige je posle utakmice uputila niz pohvala na račun Nikole Jokića, koji je postigao, za njega skromnih, 21 poenom.

"Dolazite ovde i igrate u šampionskoj organizaciji sa verovatno jednim od 10 najboljih igrača, ili pet igrača koje sam ikada video da igraju košarku.

Volim kako pristupa igri. Mnogi ljudi se možda ne slažu sa mnom u ovom trenutku, ali mislim da imamo sličan mentalitet u načinu na koji pristupamo radu, samoj igri.

I to mogu da osetim iz daljine. Zato uvek imam poštovanje prema njemu.

Kada postignete sve to u ovoj ligi, to mora da se poštuje", rekao je Kevin Durent o Jokiću.